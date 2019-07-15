В Петербурге заработал сервис для борьбы с мошенниками в сфере ЖКХ

В Петербурге заработала
В Петербурге заработала "горячая линия" для борьбы с лжесотрудниками сферы ЖКХ. Фото: pixabay.com

С 15 июля в Петербурге начала работу «горячая линия» по борьбе с мошенниками в сфере ЖКХ. Сервис призван решить проблему лже-сотрудников городских служб.

Мошенники и недобросовестные предприниматели для того, чтобы навязать свои услуги нередко представляются сотрудниками Водоканала, ПетербургГаза, Петроэлектросбыта и других организаций.

Проверить, действительно ли сотрудник работает в одной из служб, можно, позвонив по телефонам 004 и 546-4-004. Звонок будет переведен на «горячую линию» организации, где разъяснят, ведутся ли работы в доме и действительно ли по адресу был направлен специалист.

Звонки принимают круглосуточно и без выходных.

Работу по борьбе с мошенниками наладили комитет по энергетике и инженерному обеспечению, СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» и ресурснабжающие организации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти лжеэлектрик избил пенсионера палкой.

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