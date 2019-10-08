Самолет вылетел из Петербурга в Анталью спустя 13 часов

Петербуржцы ждали с пяти часов утра и наконец отправились загорать в Турцию.

Все случилось сегодня, 8 октября. Обо всем сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта. Самолет из Северной столицы в жаркую Анталью должен был улететь еще в пять часов утра, но что-то пошло не так. Пассажиров заставили ждать на протяжении 13 часов. Вссе это время они томились, не зная, когда наконец покинут страну и начнут отдыхать под теплым солнцем у моря. Перевозчик уверяет, что заранее предупредил о задержках через туроператоров, а те, кто все-таки приехал в Пулково, находились в отеле – им предоставили проживание и еду.

Отмечается, что авиакомпания «Россия» объяснила причину задержки – ей стали технические неполадки. В семь часов вечера самолет с петербуржцами наконец оторвался от земли и направился в Турцию.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что младенец скончался на борту самолета из Грозного в Москву.