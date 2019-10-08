Наталья Бочкарева объявилась после истории с наркотиками

Актриса заинтриговала подписчиков неожиданным заявлением, а также рассказала, как себя чувствует.

Об этом стало известно сегодня, 8 октября. Актриса Наталья Бочкарева заявила, что пришла в себя после ухудшения самочувствия. Также она отказалась комментировать планы на будущее, но пообещала, что скоро поклонники и так все узнают. Друг артистки, Андрей Ковалев, отметил, что Бочкарева запретила ему общаться с прессой, сообщает РБК. Он подтвердил, что у актрисы были проблемы со здоровьем – из-за слухов в СМИ у Бочкаревой поднялась температура, а часть ее лица была парализована.

Напоминаем, что в сеть попало видео, на котором сотрудники правоохранительных органов задержали звезду. На нем она признает в том, что у нее нашли наркотические вещества. Несмотря на то, что голос и внешность почти со стопроцентной вероятностью принадлежат Бочкаревой, актриса все отрицает и называет ролик удачно смонтированным фейком.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Бочкарева вывезла все вещи из собственной студии.