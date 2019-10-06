Бочкарева вывезла все вещи из собственной студии

Бочкарева вывезла все вещи из собственной студии
Наталья Бочкарева. Фото: Instagram

Актриса Наталья Бочкарева перестала общаться с журналистами и вывезла все вещи из собственной студии для детей.

Участница скандала с наркотическими веществами перестала выходить на связь и никак не комментирует сложившуюся ситуацию. Несколько дней назад на просторах интернета появилось видео, на котором, предположительно, актрису задержали с запрещенными веществами.

Событие вызвало большой резонанс. Ситуацию прокомментировали звезды шоу-бизнеса и коллеги по цеху Натальи Бочкаревой. Однако однозначного опровержения или подтверждения задержания актрисы так и не появилось. Сегодня, 6 октября, стало известно что артистка вывезла свои вещи из школы для одаренных детей, которую она открыла.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Наталья Бочкарева слегла с высокой температурой из-за разгоревшегося скандала вокруг ситуации с наркотиками.

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