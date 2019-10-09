На канале Грибоедова начали ремонтировать место подмыва

На канале Грибоедова начали ремонтировать место подмыва
Подмытый участок набережной канала Грибоедова начали восстанавливать. Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"

Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» начали работы по ремонту подмытого участка на набережной канала Грибоедова возле дома 80.

Подмытый участок набережной канала Грибоедова начали восстанавливать, сообщают в «Мостотресте». В ходе первых работ по стабилизации аварийного участка, водолазы создали укрепление из мешков с песко-цементной смесью в образовавшейся полости подводной и надводной части набережной. Также были установлены стойки с временным опорным брусом для фиксации части блоков.

Ранее GazetaSPb сообщала, что набережная канала Грибоедова может обвалиться из-за подмыва. Жители Петербурга обнаружили подмыв на набережной канала Грибоедова. Пока петербуржцы поднимали панику, ответственные за инфраструктуру говорили, что все в порядке.

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