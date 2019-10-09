На канале Грибоедова начали ремонтировать место подмыва

Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» начали работы по ремонту подмытого участка на набережной канала Грибоедова возле дома 80.
Подмытый участок набережной канала Грибоедова начали восстанавливать, сообщают в «Мостотресте». В ходе первых работ по стабилизации аварийного участка, водолазы создали укрепление из мешков с песко-цементной смесью в образовавшейся полости подводной и надводной части набережной. Также были установлены стойки с временным опорным брусом для фиксации части блоков.
Ранее GazetaSPb сообщала, что набережная канала Грибоедова может обвалиться из-за подмыва. Жители Петербурга обнаружили подмыв на набережной канала Грибоедова. Пока петербуржцы поднимали панику, ответственные за инфраструктуру говорили, что все в порядке.