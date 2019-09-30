Набережная канала Грибоедова может обвалиться из-за подмыва

Жители Петербурга обнаружили подмыв на набережной канала Грибоедова. Пока петербуржцы поднимают панику, ответственные за инфраструктуру говорят, что все в порядке.

В центре Петербурга прохожие сфотографировали аварийный участок возле дома 80 по набережной канала Грибоедова, снимок опубликован в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» утром 30 сентября.

«На канале Грибоедова, 80 подмыло берег. Вдруг скоро обвалится?», — пишет автор фотографии.

В «Мостотресте» прокомментировали ситуацию, заявив, что аварийный участок был огорожен еще в начале месяца и «держится под контролем». При этом устранение проблемы ожидается только после 2020 или 2021 года в рамках адресной программы на три года, сообщает «Фонтанка».

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