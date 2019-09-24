В доходном доме на Зверинской сбили историческую плитку

Исторические здания часто оказываются под угрозой капитальных изменений или сноса. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Исторические здания часто оказываются под угрозой капитальных изменений или сноса. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Петербурге на Зверинской улице в парадной доходного дома Эрлиха-Эттингера в ходе ремонта сбили исторический объект: облицовочную плитку начала века.

Работы в парадной проводятся за счет проживающих в доме, однако согласованы с коммунальными службами. Инициаторами ремонта выступили жильцы трех квартир. Как сообщает «Собака.ru», планируется уничтожить не только плитку, но и деревянные витражные окна, заменив их на пластиковые.

Жительница дома отмечает, что согласование с остальными собственниками не проводилось, хотя, по существующей информации, проводился сбор подписей в пользу ремонта.

Доходный дом Эрлиха-Эттингера был возведен в 1910 году, однако он не попадает под опеку Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

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