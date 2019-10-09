Собственник гостиницы на Сердобольской госпитализирован с ножевым ранением

Все произошло около 11 утра в доме 57/26 по улице Сердобольской. Фото: Google.Maps

Все произошло около 11 утра в доме 57/26 по улице Сердобольской. Фото: Google.Maps

Во вторник утром постоялец гостиницы на Сердобольской ранил мужчину ножом, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Как стало известно GazetaSPb, все произошло около 11 утра в доме 57/26 по улице Сердобольской в Приморском районе Петербурга. С места происшествия госпитализирован 47-летний мужчина, владелец одного этажа в гостинице.

Как рассказал сам пострадавший, между ним и постояльцем произошел конфликт, в результате которого мужчина ударил потерпевшего ножом и убежал.

Полиция разыскивает подозреваемого ранее судимого 61-летнего гражданина.

Ранее GazetaSPb сообщала, что двое уехали в больницу после поножовщины в подъезде на Комендантском. Один из пострадавших скончался в больнице, второй находится в удовлетворительном состоянии.