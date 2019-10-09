Двое уехали в больницу после поножовщины в подъезде на Комендантском

Инцидент произошел в одном из домов по Комендантскому проспекту. Фото: Google.Maps

Инцидент произошел в одном из домов по Комендантскому проспекту. Фото: Google.Maps

В Петербурге двоих мужчин госпитализировали в медучреждение с ножевыми ранениями, полученными в подъезде одного из жилых домов по Комендантскому проспекту. Один из пострадавший скончался.

Как стало известно GazetaSPb, все произошло примерно в половину шестого вечера во вторник, 8 октября, в подъезде дома 28, корпус 2 по Комендантскому проспекту. Местные жители сообщили о том, что мужчина получил ножевое ранение в парадной. Полицейские прибыли по указанному адресу и задержали подозреваемого. Им оказался гражданин республики Азербайджан 1981 года рождения.

Двоих потерпевших, 1980 и 1981 годов рождения, госпитализировали с ножевыми ранениями. Один из пострадавших скончался в больнице, второй находится в удовлетворительном состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанный ранее судим за кражу и приобретение, хранение или изготовление наркотических средств. При себе у него были обнаружены нож и заточка.

Ранее GazetaSPb сообщала, что школьника из Петербурга ранили ножом на улице.