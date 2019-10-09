Пятеро парней украли суши из ресторана на Руставели

Правоохранительные органы задержали подозреваемых в нападении на ресторан японской кухни с едой «на вынос» в Калининском районе Петербурга.

Как стало известно GazetaSPb, днем 8 октября в полицию поступило сообщение от 36-летнего продавца ресторана «Суши мастер» в доме 43 по улице Руставели. Сотрудник рассказал, что ближе к трем часам дня пятеро неизвестных парней ворвались в помещение японского ресторана и открыто похитили продукты питания, после чего сбежали.

Наряд полиции, оперативно прибывший на место происшествия, задержали пятерых подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте от 20 лет до 31 года. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что неизвестные обчистили магазин на Малом проспекте П.С. в Петербурге.