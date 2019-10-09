Из колонии в Ленобласти сбежал осужденный

В Волосовском районе Ленобласти из исправительной колонии сбежал преступник за два дня до своего освобождения.

Как стало известно GazetaSPb, неоднократно судимый 45-летний Александр Локайчук пропал из колонии-поселения №1, находящейся в деревне Княжево Волосовского района. О его исчезновении стало известно днем 7 октября. В тюрьме он отбывал наказание по статье «Кража», сообщает пресс-служба регионального УФСИН. Известно, что мужчине оставалось провести в колонии всего два дня до окончания срока.

Отмечается, что в день пропажи Локайчук пожаловался на плохое самочувствие и настоял на госпитализации. Его доставили в больницу в сопровождении конвоира. Мужчина сбежал в процессе оформления документов. Его искали в самой больнице и даже на территории его колонии, рассчитывая, что преступник вернется сам. Однако найти его все еще не удалось.

Теперь сбежавшему заключенному грозит дополнительный срок в колонии строгого режима.

Ранее GazetaSPb сообщала, что опасный преступник сбежал из тюрьмы по простыням.