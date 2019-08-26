Опасный преступник сбежал из тюрьмы по простыням

До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно – людей, которые видели его, просят сообщать сразу в полицию.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем сообщили в экстренных службах Италии, передают РИА Новости. Из тюрьмы сбежал поляк – он использовал для этого связанные между собой простыни. Мужчину разыскивают с воскресенья, но пока безуспешно.

Сотрудники правоохранительных органов называют преступника особо опасным. Он в 2018 году убил гражданина Украины, причиной стал спор из-за женщины. Погибший пытался заступиться за знакомую, но поплатился за доброту жизнью. С тех пор находился в неаполитанской тюрьме.

Органы сообщают, что это – первый побег за 100-летнюю историю тюрьмы. По предварительным данным, он вступил в сговор с другими заключенными, которые были в курсе его планов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в тюрьмах Финляндии увеличилось количество насилия.