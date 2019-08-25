В тюрьмах Финляндии увеличилось количество насилия

Заключенных шантажируют, требуя от них штрафов или денег в виде сборов. Фото: pixabay

Заключенных шантажируют, требуя от них штрафов или денег в виде сборов. Фото: pixabay

За этот год в финских тюрьмах в разы увеличилось и стало более жестоким насилие по отношению к заключенным. Власти связывают это с влиянием группировки United Brotherhood.

Насилия в тюрьмах Финляндии стало значительно больше в этом году. Согласно данным Ведомства исполнения наказаний, которые приводит служба новостей Yle, причина кроется в усилении влияния организованной преступной группировки United Brotherhood, которая контролирует значительную долю наркоторговли в тюрьмах.

Члены группировки под давлением требуют от заключенных, чтобы они участвовали в контрабанде наркотиков.

Заключенных шантажируют, требуя от них штрафов или денег в виде сборов. Кроме того, на персонал тюрьмы также пытаются оказывать давление.

По мнению финских правоохранителей, United Brotherhood является самой опасной ОПГ для финского общества.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что задержание иранцев на границе с Финляндией попало на видео.