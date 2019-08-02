Задержание иранцев на границе с Финляндией попало на видео

Задержанным от 25 до 32 лет плюс ребенок. Фото: ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти

Задержанным от 25 до 32 лет плюс ребенок. Фото: ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти

Пятерых беженцев поймали пограничники в Выборгском районе Ленобласти.

Пограничники задержали пятерых граждан Ирана, которые хотели пробраться в Финляндию, а оттуда — в страны Евросоюза. Иранцы прилетели в Санкт-Петербург по однократной туристической визе.

Задержанным от 25 до 32 лет, с ними был малолетний ребенок. Группа прилетела в Санкт-Петербурга и прошла паспортный контроль в аэропорту Пулково, сообщили Gazeta.SPb в ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти 2 августа. Беженцев пригласило в Россию юридическое лицо, зарегистрированное в Москве.

Сейчас пограничники решают вопрос о привлечении беженцев к ответственности. Скорее всего, иностранцев оштрафуют и выдворят с территории РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Финляндия ужесточила процедуру получения виз для граждан РФ.