Микроавтобус «разнес» легковушку на запчасти на пересечении Гражданского и Верности

В Калининском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие. Участниками аварии стали микроавтобус и легковой автомобиль.

Инцидент произошел сегодня, 9 октября, на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машина марки Peugeot получила серьезные повреждения. Автор записи в соцсети «ВКонтакте» добавил, что легковушка лишилась колеса, бампера, а также потеряла крыло.

Подробности столкновения в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» не приводятся.

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