Микроавтобус «разнес» легковушку на запчасти на пересечении Гражданского и Верности

Микроавтобус &#171;разнес&#187; легковушку на запчасти на пересечении Гражданского и Верности
У машины оторвало бампер. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие. Участниками аварии стали микроавтобус и легковой автомобиль.

Инцидент произошел сегодня, 9 октября, на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машина марки Peugeot получила серьезные повреждения. Автор записи в соцсети «ВКонтакте» добавил, что легковушка лишилась колеса, бампера, а также потеряла крыло.

Подробности столкновения в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» не приводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали о мошеннике, который обманным путем похитил у пожилой петербурженки крупную сумму денег. Злоумышленник представился внуком.

дтп микроавтобус новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница нашла работу
Ангел вернулся в беседку Любашинского сада
В Петербурге сотрудника ДПС отправили в колонию за взятку
134 удара ножом нанес саратовский студент подруге детства
Патриарх Кирилл посетит Петербург на следующей неделе
Американцы не поддерживают импичмент Трампу
Из колонии в Ленобласти сбежал осужденный
Микроавтобус «разнес» легковушку на запчасти на пересечении ...