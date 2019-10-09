Мошенник представился внуком и похитил у пенсионерки 79 тысяч

В Калининском районе Северной столицы разыскивают мошенника, похитившего у пенсионерки крупную сумму денег.

Инцидент произошел во вторник вечером, 8 октября. Неизвестный мужчина позвонил 82-летней жительнице на домашний телефон и представился внуком. Неизвестный попросил у пенсионерки 180 тыс. рублей, однако та ответила, что у нее имеется только 79 тысяч. После женщина передала деньги злоумышленнику.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, жительница уточнила, что мужчине около 30 лет. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В настоящее время правоохранители занимаются розысками злоумышленника.

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