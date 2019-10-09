Обезглавленное тело женщины в туфлях нашли в Ленобласти

Разлагающееся тело женщины без головы было найдено за стадионом «Химик» в городе Сланцы Ленинградской области. Рядом с телом была найдена нижняя челюсть.

Как стало известно GazetaSPb, труп обнаружила местная жительница 8 октября. О страшной находке она сообщила в полицию. Заявительница рассказала, что человеческие останки были найдены ей в районе девятого котла в лесном массиве, в одном километре от стадиона «Химик». На месте инцидента правоохранители обнаружили тело без головы, принадлежащее женщине, чья личность не установлена.

Отмечается, что на трупе были сильные гнилостные изменения. В нескольких метрах от тела полицейские нашли принадлежащую погибшей нижнюю челюсть.

Правоохранители изъяли вещи погибшей и ее кошелек. Тело было отправлено на судмедэкспертизу. По факту произошедшего ведется расследование.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на болоте в Ленобласти нашли тело пропавшего мужчины.