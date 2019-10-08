На болоте в Ленобласти нашли тело пропавшего мужчины

Заявитель рассказал полицейским, что пропавший ушел в лес, на болото. Фото: pixabay

Заявитель рассказал полицейским, что пропавший ушел в лес, на болото. Фото: pixabay

Объявленный в розыск мужчина найден мертвым на болоте неподалеку от деревни Велье Киришского района Ленинградской области.

Как стало известно GazetaSPb, о пропаже 50-летнего мужчины сообщили в правоохранительные органы в понедельник, 7 октября. Заявитель рассказал полицейским, что пропавший ушел в лес, на болото. При нем был только рюкзак, а мобильный телефон он с собой не взял.

Тело пропавшего было найдено днем. Его обнаружил 36-летний уроженец Апатитов, который вышел на прогулку. Личность погибшего была установлен правоохранителями, прибывшими на место происшествия.

Отмечается, что на теле не нашли внешних признаков насильственной смерти.

Ранее GazetaSPb сообщала, что возле трассы «Кола» в Ленобласти обнаружили тело убитого мужчины. По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».