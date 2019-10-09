Ангел вернулся в беседку Любашинского сада

Полюбившаяся многим жителям Петербурга скульптура ангела вернулась на прежнее место, в беседку фонтана в Любашинском саду. Фигурке отремонтировали крепления и добавили шарф.

Сегодня, 9 октября, ангела закрепили на скамье в ротонде фонтана. Как сообщили в пресс-службе «Водоканал Санкт-Петербурга», для большей устойчивости его оснастили новыми антивандальными креплениями.

Скульптура исчезла со скамейки у фонтана в конце сентября, ее забрали на ремонт. Любашенский сад уже успел полюбиться местным жителям. Петербуржцы обрадовались, что в него вернулась скульптура.

Ранее в GazetaSPb сообщали о поездке в Калининский район губернатора Петербурга. Он проконтролировал работы в Любашинском саду.