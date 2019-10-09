Патриарх Кирилл посетит Петербург на следующей неделе

Во вторник, 15 октября, в Петербург с визитом прибудет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он посетит петербургскую епархию. А город вновь ждут пробки.

В день прибытия Патриарха Кирилла, 15 октября, будут вспоминать его духовного наставника и учителя митрополита Никодима, сообщает пресс-служба митрополии.

Во вторник утром патриарх возглавит Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры, после чего он проведет заупокойную литию на могиле митрополита Никодима.

Помимо этого, патриарх Кирилл примет участие в торжественном акте, который посвящен памятной дате и пройдет в синем зале Петербургского епархиального управления. Также в этот день состоится показ документального фильма о митрополите.

Отметим, что последний раз патриарх Кирилл приезжал в Петербург 18 августа. Тогда весь город встал в пробке из-за его приезда.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в августе патриарх Кирилл прибыл в Петербург, где его встретил Беглов.