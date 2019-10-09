Пожилые петербуржцы получат право попадать на прием к чиновникам без очереди

В ЗакСе подчеркнули, что пенсионеры относятся к наименее защищенным слоям населения. Фото: Pixabay

В ЗакСе подчеркнули, что пенсионеры относятся к наименее защищенным слоям населения. Фото: Pixabay

Петербуржцы, достигшие 70 лет, смогут попасть на прием к чиновникам и муниципалам без очередей. Соответствующий законопроект приняли в Законодательном собрании города.

Заседание состоялось сегодня, 9 октября. Данную инициативу озвучил депутат городского парламенты Александр Тетердинко.

Депутат заявил, что пенсионеры старше 70 лет относятся к наименее защищенным слоям населения. Как сообщает 78.ru, он добавил, что такие люди нуждаются в особой защите и поддержке.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что сегодня в ЗакСе предложили запретить детям посещать квесты. Речь идет о петербуржцах, которые не достигли 14 лет.