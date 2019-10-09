Ленобласть займется выращиваем королевским креветок

Ленинградская область презентовала новый завод, который будет выращивать креветок. Презентация состоялась на аграрной выставке «Золотая осень» в Москве.
Производство королевских креветок будет происходить в Тосненском районе Ленобласти. Ожидаемая производительность завода в год — более 200 тонн. Завод «Северная креветка» начнет свою работу в следующем году.
Как рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, проект по круглогодичному производству креветок в условиях замкнутого водоснабжения, который запускает Ленобласть, может составить конкуренцию зарубежной продукции.
Отметим, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил успехи Ленобласти в сфере сельского хозяйства и пожелал региону стать лидером по производству креветки в России.
Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти откроется стройка вагоноремонтного завода «Новотранс».