В Ленобласти откроется стройка вагоноремонтного завода «Новотранс»

В Ленобласти откроется стройка вагоноремонтного завода &#171;Новотранс&#187;
На открытии строительства будет присутствовать представитель Министерства транспорта РФ. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Торжественное мероприятие закладки первого камня завода «Новотранс» состоится 25 сентября.

По информации пресс-службы правительства Ленобласти, Балтийский вагоноремонтный завод будет располагаться в Волосовском районе, деревне Захонье. Закладка первого камня в основание производственного предприятия состоится уже завтра, в среду, 25 сентября.

В июне 2019 года между правительством региона и «Новотрансом» был заключен договор о сотрудничестве в рамках строительства завода. Стороны пришли к соглашению на Петербургском международном экономическом форуме.

Отметим, что компания «Новотранс» основана в 2004 году и является одним из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и СНГ.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о проведении военкоматом Ленобласти дня открытых дверей.

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