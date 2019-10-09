В МЧС рассказали о пожаре у метро «Парнас»

В МЧС рассказали о пожаре у метро &#171;Парнас&#187;
Обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/spb_today

В МЧС рассказали о пожаре, который произошел на проспекте Энгельса в Петербурге. Инцидент случился сегодня, 9 октября, рядом с вестибюлем станции метро «Парнас».

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 14:51. Огонь вспыхнул в гараже на площади 5х10. К месту оперативно прибыли спасатели. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, локализовать возгорание удалось к 15:12. Обошлось без пострадавших.

О пожаре также сообщили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На опубликованных кадрах видно, что территорию заволокло черным дымом.

Ранее в GazetaSPb сообщали о падении бетонной плиты с грузовика. Все произошло на проезжей части. Водители были напуганы произошедшим.

ГУ МЧС России по Петербургу новости спб пожар
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