Пьяный мужчина до полусмерти избил женщину на Боровой

Женщина поступила в больницу с серьезными побоями.
Полиция задержала мужчину, который избил женщину в одном из домов по Боровой улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Несколько дней назад, 4 октября, женщина с серьезными телесными повреждениями была госпитализирована из одного из домов по Боровой улице.
Полиция провела расследование и выяснила, что у пострадавшей произошла пьяная ссора с сожителем, в ходе которой он повалил ее на пол и стал избивать руками и ногами.
Сейчас мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Ранее GazetaSPB сообщила, что задержан подозреваемый в нападении с ножом на школьника.