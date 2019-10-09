Пьяный мужчина до полусмерти избил женщину на Боровой

Пьяный мужчина до полусмерти избил женщину на Боровой
Алкоголь снова стал причиной пьяной драки. Фото: Pixabay

Женщина поступила в больницу с серьезными побоями.

Полиция задержала мужчину, который избил женщину в одном из домов по Боровой улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Несколько дней назад, 4 октября, женщина с серьезными телесными повреждениями была госпитализирована из одного из домов по Боровой улице.

Полиция провела расследование и выяснила, что у пострадавшей произошла пьяная ссора с сожителем, в ходе которой он повалил ее на пол и стал избивать руками и ногами.

Сейчас мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее GazetaSPB сообщила, что задержан подозреваемый в нападении с ножом на школьника.

пьяная драка
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