В Петербурге спустя семь лет нашли подозреваемого в убийстве

В Петербурге будут судить мужчину, который подозревается в том, что семь лет назад застрелил своего знакомого.
Как полагает следствие, в марте 2012 года обвиняемый, находясь в офисе коммерческой организации на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своему знакомому, произвел не менее одного выстрела в голову потерпевшего, от чего тот скончался.
С целью избежания уголовной ответственности обвиняемый скрылся от органов следствия и суда, длительное время находился в розыске, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.
Спустя семь лет после совершения преступления злоумышленник был задержан.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге экс-полицейского отправили в тюрьму за убийство задержанного.