В Петербурге спустя семь лет нашли подозреваемого в убийстве

Спустя семь лет после совершения преступления злоумышленник был задержан.Фото: Рixabay

Спустя семь лет после совершения преступления злоумышленник был задержан.Фото: Рixabay

В Петербурге будут судить мужчину, который подозревается в том, что семь лет назад застрелил своего знакомого.

Как полагает следствие, в марте 2012 года обвиняемый, находясь в офисе коммерческой организации на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своему знакомому, произвел не менее одного выстрела в голову потерпевшего, от чего тот скончался.

С целью избежания уголовной ответственности обвиняемый скрылся от органов следствия и суда, длительное время находился в розыске, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.

Спустя семь лет после совершения преступления злоумышленник был задержан.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге экс-полицейского отправили в тюрьму за убийство задержанного.