ДТП с «ТаксовичкоФ» спровоцировало пробку из трамваев на проспекте Науки

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием иномарки и автомобиля сервиса такси «ТаксовичкоФ».
ДТП произошло днем 9 октября, на трамвайных путях по проспекту Науки. Участники ДТП встали поперек рельсов посреди проезжей части и заблокировали движение трамваев.
О пострадавших не сообщается.
«Очередной таксист. Объезжал по встречке на Проспекте Науки», — сообщили очевидцы в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП Петербург».
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Московском районе водитель такси встал поперек рельсов посреди проезжей части.