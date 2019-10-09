ДТП с «ТаксовичкоФ» спровоцировало пробку из трамваев на проспекте Науки

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием иномарки и автомобиля сервиса такси «ТаксовичкоФ».

ДТП произошло днем 9 октября, на трамвайных путях по проспекту Науки. Участники ДТП встали поперек рельсов посреди проезжей части и заблокировали движение трамваев.

О пострадавших не сообщается.

«Очередной таксист. Объезжал по встречке на Проспекте Науки», — сообщили очевидцы в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП Петербург».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Московском районе водитель такси встал поперек рельсов посреди проезжей части.