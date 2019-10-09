Беглов просит не переключать весь Петербург на закрытую систему теплоснабжения

Петербурга может не коснуться полный переход на закрытую систему теплоснабжения. Соответствующие поправки в федеральный закон «О теплоснабжении» направил в Совет Федерации Александр Беглов.

Закон обязывает с 1 января 2022 года отказаться от открытых систем теплоснабжения во всей России. При этом анализ их реальной работы в расчет не берется.

Беглов предлагает отказаться от открытых систем теплоснабжения только в случае неудовлетворительного качества горячей воды и при наличии экономической эффективности, сообщает Администрация Петербурга.

Поправки позволят оптимизировать затраты на модернизацию системы теплоснабжения. По предварительным оценкам, перевод на новую систему только многоквартирных домой обойдется в 76 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Теплосеть» в ближайшие два года модернизирует систему теплоснабжения Васильевского острова.