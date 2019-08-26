«Теплосеть» модернизирует систему теплоснабжения Васильевского острова

Компания планирует реализовать проект в ближайшие два года.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем GazetaSPb сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Компания уже начала устанавливать оборудование на насосно-перекачивающей станции (НПС) «Парусная». Все работы собираются выполнить к 2021 году.

Дело в том, что сейчас на Васильевском острове проживают почти полмиллиона человек. На обслуживание домов нужны новые мощности. «Теплосеть» занимается внедрением энергоэффетивных технологий, вводя станцию «Парусная». Она обеспечит теплом все зданий района. В компании пообещали не отключать горячее водоснабжение, так что местные жители ничего не заметят.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Теплосеть» прокомментировала прорыв трубы на Дыбенко. Из-за внезапного фонтана из-под земли появилась крупная яма. Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в соцсетях.