«Теплосеть» прокомментировала прорыв трубы на Дыбенко

&#171;Теплосеть&#187; прокомментировала прорыв трубы на Дыбенко
По периметру разбросаны камни. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на месте прорыва трубы у метро «Дыбенко» начались ремонтные работы. Вытекание воды прекращено.

По данным АО «Теплосеть», инцидент произошел в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону. В результате гидравлических испытаний трубу прорвало на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Дыбенко. Все случилось на газоне.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что из-за внезапного фонтана из под земли появилась крупная яма. Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в соцсетях. На снимках видно, что грязью залило несколько стоящих рядом велосипедов, по периметру разбросаны камни.

Около происходящего собирались удивленные прохожие. Информации о пострадавших не поступало.

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«Теплосеть» прокомментировала прорыв трубы на Дыбенко
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