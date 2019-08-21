«Теплосеть» прокомментировала прорыв трубы на Дыбенко

В Санкт-Петербурге на месте прорыва трубы у метро «Дыбенко» начались ремонтные работы. Вытекание воды прекращено.

По данным АО «Теплосеть», инцидент произошел в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону. В результате гидравлических испытаний трубу прорвало на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Дыбенко. Все случилось на газоне.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что из-за внезапного фонтана из под земли появилась крупная яма. Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в соцсетях. На снимках видно, что грязью залило несколько стоящих рядом велосипедов, по периметру разбросаны камни.

Около происходящего собирались удивленные прохожие. Информации о пострадавших не поступало.