Из-за прорыва трубы у «Улицы Дыбенко» образовалась огромная яма

Пока что место коммунальной аварии не оградили, так что автомобилистам стоит быть осторожнее.

Все случилось сегодня, 21 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди поделились фотографиями с места происшествия – на них видно, что в дороге образовалась огромная ямы недалеко от станции метро «Улица Дыбенко». Мимо проезжают машины, рядом столпились люди и, кажется, не верят своим глазам. По дороге растекается вода – пострадал ли кто-нибудь, непонятно.

Напоминаем, что АО «Теплосеть» проводить в Невском районе гидравлические испытания и, видимо, одна из труб не выдержала. Выехали ли на место сотрудники компании – не уточняется.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Теплосеть» устраняет последствия третьего прорыва трубы на Васильевском острове. Все коммунальные аварии произошли за один день –причиной также стала проверка сети.