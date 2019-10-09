В Петербурге показали, как будет выглядеть кампус СПбГУ

Архитектурная «Студия 44» Никиты Явейна представила проект студенческого городка СПбГУ на Васильевском острове. Документация выставлена к публичным слушаниям.
Площадь городка составит 11,6 га. Территория включает 17 жилых корпусов и два общественных здания — физкультурно-оздоровительный комплекс и Центр Досуга с буфетом и танцзалом. Проект рассчитан на 7 тыс. учащихся.
Здания будут разделены на три типа: квадратные, круглые и восьмигранные башни. Каждый из корпусов имеет двор-колодец, вестибюль под прозрачным куполом и зону для занятий, сообщается на сайте архитектурной студии. Общая площадь зданий составит 242 тыс. 3 кв. метра.
Проект разработан по заказу Санкт-Петербургского Государственного Университета. Публичные слушания назначены на 22 октября.
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