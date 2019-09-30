В Пушкине появится единый кампус СПбГУ

В Пушкине появится единый кампус СПбГУ
Возведение начнется с 2022 года по 2026. Фото: pixabay

В Пушкинском районе появится единый кампус Санкт-Петербургского государственного университета.

Теперь федеральные органы исполнительной власти должны предоставить денежные средства на выполнение проектных работ по возведению. Соответствующее поручение дало правительство страны. Выполнение планируется в 2020-2021 годах.

Как сообщает «Коммерсантъ», само возведение планируется до 2026 года. Стоимость работ составит около 45 млрд рублей. Из федерального бюджета будет выделено 19 млрд рублей, а для остатка предполагается привлечь инвесторов.

Ранее в GazetaSPb сообщали об открытии лаборатории в СПбГУ. Университет заключил соответствующее соглашение с «МегаФон».

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