В Пушкине появится единый кампус СПбГУ

Возведение начнется с 2022 года по 2026. Фото: pixabay

Возведение начнется с 2022 года по 2026. Фото: pixabay

В Пушкинском районе появится единый кампус Санкт-Петербургского государственного университета.

Теперь федеральные органы исполнительной власти должны предоставить денежные средства на выполнение проектных работ по возведению. Соответствующее поручение дало правительство страны. Выполнение планируется в 2020-2021 годах.

Как сообщает «Коммерсантъ», само возведение планируется до 2026 года. Стоимость работ составит около 45 млрд рублей. Из федерального бюджета будет выделено 19 млрд рублей, а для остатка предполагается привлечь инвесторов.

Ранее в GazetaSPb сообщали об открытии лаборатории в СПбГУ. Университет заключил соответствующее соглашение с «МегаФон».