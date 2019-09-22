СПбГУ и «Мегафон» открыли студенческую 5G-лабораторию

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) с российской телекоммуникационной компанией «МегаФон» заключили соглашение по запуску 5G-лаборатории.

В первую в РФ лабораторию 5G_Dream_Lab уже начался набор. Ее обустроили на базе кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ «Михайловская дача». Как сообщили представители университета, они заключили соглашение на международном экономическом форуме, который проходил в Северной столице.

На курсе студенты смогут изучать технологии 5G, что повысит их востребованность на рынке труда

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Петербургский вуз попал в список 500 лучших вузов по трудоустройству.