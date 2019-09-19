СПбГУ попал в мировой топ вузов по трудоустройству выпускников

Британская компания составила топ-500 мировых вузов по трудоустройству выпускников. Среди российских университетов одним из лучших признан СПбГУ.

Санкт-Петербургский государственный университет занял второе место среди 13 лучших российских вузов в мировом рейтинге. Лидером стал МГУ. В первую пятерку также вошло еще одно высшее учебное заведение из Петербурга — НИУ ВШЭ.

Всего в топ вошли 500 высших учебных заведения со стран всего мира. В прошлом году СПбГУ также занял вторую строчку среди вузов России, однако в этом году он немного сбавил позиции в мировом топе, сообщает ТАСС.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербургские вузы принимают китайских студентов из вузов Украины. На сегодняшний день в высших учебных заведениях Петербурга учатся порядка восьми тысяч китайских студентов.