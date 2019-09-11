Петербургские вузы принимают китайских студентов из вузов Украины

Петербургские вузы принимают китайских студентов из вузов Украины
Петербургские вузы зафиксировали массовый всплеск обращений от китайских студентов. Фото: pixabay

На сегодняшний день в высших учебных заведениях Петербурга учатся порядка восьми тысяч китайских студентов.

Врио Генерального консула КНР в Петербурге Чжан Вэй рассказал, что в прошлом году петербургские вузы зафиксировали массовый всплеск обращений от китайских студентов, учившихся в вузах Украины, передает «Петербургский дневник».

Генконсул отметил, что на сегодня студентами учебных заведения Петербурга являются около восьми тысяч граждан Китая, при этом половина из них обучается в трех вузах — СПбГУ, СПбПУ и РГПУ им. А.И.Герцена.

Чжан Вэй также считает, что Петербург с подобной базой образования может привлекать намного больше студентов из Китая. Например в Сингапуре учится 40 тысяч китайский студентов, при этом, по словам консула, уровень образования там не сильно отличается о Северной столицы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Петербург станет участником федеральной программы по развитию туризма в России.

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