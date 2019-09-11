Петербург станет участником федеральной программы по развитию туризма в России

Петербург должен стать частью совместной программы Минтранса РФ и Федерального агентства по туризму. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Петербург должен стать частью совместной программы Минтранса РФ и Федерального агентства по туризму. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Северная столица может стать участником новой федеральной программы по развитию внутреннего туризма, заявил действующий губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник заявил в ходе 23 сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, что Петербург должен стать частью совместной программы Минтранса РФ и Федерального агентства по туризму, в ходе которой они занимаются разработкой мер по увеличению доступности внутренних авиаперелетов.

Субсидирование туроператоров на авиаперелеты является одной из мер федеральной программный, что станет абсолютно новым подходом, поскольку ранее субсидии могли получить лишь авиаперевозчики.

Беглов добавил, что власти региона хотят добиться увеличения рейсов из Пулково в другие российские города.

Ранее GazetaSPb сообщала, что туристический сбор в Петербурге может принести городу 3,5 млрд в год.