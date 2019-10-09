Перевозки пассажиров поездами «Аллегро» выросли на 16%

Перевозки пассажиров поездами «Аллегро» выросли на 16%
Скоростные поезда «Аллегро» . Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Скоростные поезда «Аллегро» сообщением Петербург – Хельсинки перевезли почти 48,9 тысячи человек за сентябрь. Это на 14% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Всего за девять месяцев пассажиропоток «Аллегро» вырос почти на 16%, до 423,9 тысячи, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

С момента запуска международного скоростного сообщения между Петербургом и Хельсинки (с 12 декабря 2010 года) поездами «Аллегро» перевезено 3,7 млн человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у пассажиров поезда «Аллегро» могут возникнуть затруднения в пользовании новыми электронными визами. Такое предположение огласило в своем Twitter Генеральное консульство Финляндии в Северной столице.

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