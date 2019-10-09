Генетические мутации заставили мышей преждевременно постареть

Исследователи из Финляндии раскрыли причину преждевременного старения мышей-мутаторов.

Раньше считалось, что причина в митохондриях, в ДНК которых мутация происходит быстрее обычного, из-за чего клетки испытывают недостаток энергии и их работа ухудшается. Такой теории придерживались с 1966 года. Однако на сегодняшний день выяснилось, что сами митохондрии не при чем. Дело в нуклеотидах, подавляющую которых митохондрии забирают для восстановления мутаций.

В результате нехватки нуклеотидов, деление клеток останавливается, что приводит к преждевременному старению мышей. Исследование финских ученых опубликовали в научном издании Nature Metabolism.

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