Генетические мутации заставили мышей преждевременно постареть

Генетические мутации заставили мышей преждевременно постареть
Ученым удалось опровергнуть теорию 1966 года. Фото: https://pixabay.com/

Исследователи из Финляндии раскрыли причину преждевременного старения мышей-мутаторов.

Раньше считалось, что причина в митохондриях, в ДНК которых мутация происходит быстрее обычного, из-за чего клетки испытывают недостаток энергии и их работа ухудшается. Такой теории придерживались с 1966 года. Однако на сегодняшний день выяснилось, что сами митохондрии не при чем. Дело в нуклеотидах, подавляющую которых митохондрии забирают для восстановления мутаций.

В результате нехватки нуклеотидов, деление клеток останавливается, что приводит к преждевременному старению мышей. Исследование финских ученых опубликовали в научном издании Nature Metabolism.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о выводах шведских ученых, что присутствие в доме собаки позитивно сказывается на продолжительности жизни её владельца.

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Генетические мутации заставили мышей преждевременно постареть
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