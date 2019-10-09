Экс-любовница Люка Бессона обвиняет его в изнасиловании

"Я ни разу в жизни не изнасиловал женщину", - подчеркнул режиссер. Фото: Wikipedia

"Я ни разу в жизни не изнасиловал женщину", - подчеркнул режиссер. Фото: Wikipedia

Актриса и бывшая любовница французского режиссера предъявляет ему обвинения в изнасиловании. При этом она не отрицает, что состояла в отношениях с Бессоном.

28-летняя Сэнд Ван Рой заявила, что акт насилия произошел в гостиничном номере в мае 2018 года. В этом же году актриса подала заявление в суд, однако уголовное дело не возбудили. Ван Рой не отказывается от того факта, что её и Люка Бессона связывали романтические отношения, но это не мешает девушке обвинять режиссера в изнасиловании.

Через восемь месяцев актриса повторно отправила заявление в суд. На данный момент уточняются подробности произошедшего. Сам режиссер впервые прокомментировал ситуацию во вторник, 8 октября. Бессон решительно отрицает все обвинения со стороны Ван Рой.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Деми Мур рассказала, как стала жертвой насильника в 15 лет.