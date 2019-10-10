Петербуржцам рассказали, когда лучше «переобуть» авто к зиме

Летняя резина может потерять эластичность при невысоком "плюсе" на улице. Фото: pixabay

Летняя резина может потерять эластичность при невысоком "плюсе" на улице. Фото: pixabay

Эксперты рассказали жителям Петербурга, когда стоит заехать на шиномонтаж для замены летней резины на зимнюю. Это стоит сделать, когда дневная температура на улице стабильно не поднимается выше 7 градусов тепла.

Специалисты отмечают, что для водителей является опасной наледь, которая наблюдается сейчас на дорогах Петербурга после ночных заморозков. Также, по словам экспертов, летняя резина может потерять эластичность при невысоком «плюсе» на улице, из-за этого может увеличиться тормозной путь машины в два раза.

Кроме того, как сообщает Neva.Today, не рекомендуется покупать поддержанную резину, поскольку вы можете не заметить дефекты на ней.

Ранее GazetaSPb сообщала, что дорожники готовятся к зимним технологиям уборки.

По официальным данным, «зимний» режим уборки наступает 16 октября, однако, если это необходимо, дорожники готовы приступить к использованию зимних технологий раньше срока.