Ранним утром в Красногвардейском районе тушили «ВАЗ»

Пожар. Фото: Рixabay
Автомобиль полностью сгорел. Фото: Рixabay

В утренние часы 10 октября в Уманском переулке в Петербурге загорелся отечественный автомобиль «ВАЗ».

Как сообщает региональное управление МЧС России, экстренные службы узнали о возгорании возле дома 72 по Уманскому переулку около половины шестого утра. Отмечается, что спасателям на ликвидацию пожара потребовалось полчаса. Однако за это время автомобиль успел выгореть полностью.

В ликвидации возгорания участвовали два расчета пожарных. Информации о пострадавших и причинах возникновения пожара не поступало.

Ранее GazetaSPb сообщала, что три автомобиля сгорели в Петербурге на Свердловской набережной.

За ночь в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сгорели три легковых автомобиля, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Петербургу.

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