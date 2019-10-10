Ранним утром в Красногвардейском районе тушили «ВАЗ»

В утренние часы 10 октября в Уманском переулке в Петербурге загорелся отечественный автомобиль «ВАЗ».
Как сообщает региональное управление МЧС России, экстренные службы узнали о возгорании возле дома 72 по Уманскому переулку около половины шестого утра. Отмечается, что спасателям на ликвидацию пожара потребовалось полчаса. Однако за это время автомобиль успел выгореть полностью.
В ликвидации возгорания участвовали два расчета пожарных. Информации о пострадавших и причинах возникновения пожара не поступало.
Ранее GazetaSPb сообщала, что три автомобиля сгорели в Петербурге на Свердловской набережной.
За ночь в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сгорели три легковых автомобиля, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Петербургу.