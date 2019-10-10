Петербурженка выжила после падения из окна на газон

Все произошло в доме 169 по Приморскому проспекту. Фото: Google.Maps

Все произошло в доме 169 по Приморскому проспекту. Фото: Google.Maps

Жительница Петербурга выпала из окна многоэтажного дома по Приморскому проспекту 9 октября. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Как стало известно GazetaSPb, все произошло в доме 169 по Приморскому проспекту в Приморском районе города. Сообщается, что на вид женщине примерно 30 лет. После падения с высоты женщина чудом выжила, однако уехала в больницу в тяжелом состоянии. У нее диагностированы закрытая травма груди и живота, повреждения внутренних органов, переломы ребер, перелом костей носа, а также травматический шок второй степени.

Сейчас женщина находится в операционной. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее GazetaSPb сообщала, что пенсионерка упала с четвертого этажа в Петербурге. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.