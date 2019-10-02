Пенсионерка упала с четвертого этажа в Петербурге

Пенсионерка упала с четвертого этажа в Петербурге
Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto

В Выборгском районе Северной столицы пожилая женщина упала с высоты четвертого этажа жилого дома.

Ранним утром 1 октября в полицию Выборгского района Петербурга поступила информация из медучреждения о госпитализации 64-летней петербурженки. Как сообщает региональное главное управление МВД, инцидент произошел примерно в четыре утра у дома 81 по Ярославскому проспекту.

Известно, что пенсионерка упала с высоты четвертого этажа. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов Выборгского района устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее GazetaSPb сообщала, что за сутки из окон в Петербурге выпали два малыша в конце августа.

В Петербурге госпитализировали двух детей с травмами, характерными для падения с высоты. Одному из пострадавших два года, второму — пять лет.

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