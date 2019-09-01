За сутки из окон в Петербурге выпали два малыша

За сутки из окон в Петербурге выпали два малыша
Оба ребенка в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге госпитализировали двух детей с травмами, характерными для падения с высоты. Одному из пострадавших два года, второму — пять лет.

Оба инцидента произошла 31 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В Выборгском районе от одного из домов на улице Пархоменко увезли на скорой ребенка 2017 года рождения. Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным, он выпал из окна квартиры, продавив своим весом москитную сетку.

Второй случай произошел на улице Добровольцева в Красносельском районе. Пятилетнего мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Предположительно, ребенок упал из окна по недосмотру взрослых.

По обоим фактам проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Приморском районе из окна многоэтажного дома выпал мужчина.

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