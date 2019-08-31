В Приморском районе молодой человек выпал из окна

В Приморском районе молодой человек выпал из окна
Мужчина выпал с 14 этажа. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Санкт-Петербурга мужчина выпал из окна многоэтажки. Трагедия произошла сегодня ночью, 31 августа, на Искровском проспекте, 3/2.

Со слов очевидцев, молодой человек упал на крышу автомобиля, который был припаркован под окнами дома. Он скончался на месте.

О случившемся рассказали GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат (https://mediasyndicate.ru/), в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользователи добавили, что мужчина выпал с 14 этажа, поэтому шансов на выживание не было.

Причина произошедшего неизвестна. На место прибыла машина скорой помощи.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП на Синопской набережной. Иномарка влетела в стоящую фуру. На опубликованных очевидцами фото видно, что капот машины сильно пострадал. Водителю потребовалась медпомощь.

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