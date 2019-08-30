Иномарка влетела в фуру на Синопской набережной

Иномарка влетела в фуру на Синопской набережной
Водитель "легковушки" жив. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня ночью, 31 августа, на Синопской набережной легковой автомобиль влетел в стоявшую фуру.

Со слов очевидцев, водитель за рулем SEAT въехал в стоящую в левом ряду трассы фуру. Большегруз стоял без аварийной сигнализации, но со знаком аварийной остановки.

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». На опубликованных фотографиях видно, что капот «легковушки» сильно пострадал.

Автор записи также добавил, что водитель иномарки жив, но ему требуется медицинская помощь.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ночной драке на Комендантском проспекте. Подростки избивали мужчину, который вступился за продавцов. Происходящее очевидцы записали на видео.

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