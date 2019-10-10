Дворник из Петербурга задержан за убийство 26-летней давности

Правоохранительные органы задержали убийцу только 8 октября этого года. Фото: pixabay

Правоохранительные органы задержали убийцу только 8 октября этого года. Фото: pixabay

Петербургские сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, работающего дворником. Его изобличили в убийстве соперника в борьбе за чувства к женщине.

Тело убитого было найдено еще весной 1993 года в песчаном карьере неподалеку от деревни Приветнинское Выборгского района области. Отмечается, что мужчина скончался от термических ожогов тела. На месте происшествия были найдены обгоревшие останки.

Весной того же года было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Правоохранительные органы задержали убийцу только 8 октября этого года. Им оказался 53-летний дворник из Петербурга.

Согласно данным правоохранительных органов, 26 лет назад он ударил убитого камнем по голове, после чего несколько раз ударил ножом. Затем он облил пострадавшего бензином и поджег. Он сделал это из-за любви к супруге потерпевшего.

Мужчину поместили под подписку о невыезде.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге спустя семь лет нашли подозреваемого в убийстве.