При попытке кражи в Петербурге мужчина порезал себе шею

Мужчина порезал себе шею после попытки кражи в торговом центре. Фото: unsplash.com

Мужчина порезал себе шею после попытки кражи в торговом центре. Фото: unsplash.com

В одном из торговых центров Петербурга госпитализировали 38-летнего мужчину. Он был пойман охранниками при попытке кражи.

Мужчину увезли на скорой вечером 9 октября, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Помощь медиков ему понадобилась после попытки кражи. Злоумышленник порезал свою шею во время стычки с охранниками торгового центра. Причина его действий неизвестна.

На место сразу после происшествия прибыли сотрудники полиции. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Выборгском районе Петербурга мужчина, вооруженный отверткой, попытался украсть цветы из магазина. Злоумышленника остановила продавщица. Позднее по подозрению задержали 41-летнего мужчину. Он проживает в том же доме, в котором расположен цветочный магазин.