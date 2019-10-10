Мужчина с отверткой напал на цветочный магазин на Композиторов

Мужчина с отверткой напал на цветочный магазин на Композиторов
Цветочный магазин находится в доме 9 по улице Композиторов. Фото: Google.Maps

Злоумышленник, вооруженный отверткой, попытался украсть цветы из магазина в Выборгском районе Петербурга. Однако ему помешала боевая продавщица.

Как стало известно GazetaSPb, о совершенном преступлении сообщила продавщица цветочного магазина в доме 9 по улице Композиторов. По ее словам, днем 9 октября в павильон ворвался неизвестный и начал угрожать ей отверткой.

Продавщица цветов смогла оказать активное сопротивление, после чего злоумышленник убежал с места происшествия.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Петербурга, проживающий в том же доме. Отмечается, что он безработный. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

Ранее GazetaSPb сообщала, что суд Петербурга вынес суровый приговор любителю разбойных нападений на цветочные ларьки.

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